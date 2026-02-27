Dollarkurs

1,1806
 USD
0,0007
0,06 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
27.02.2026 08:56:00

Devisen (Früh) - Euro etwas höher bei 1,1816 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh leicht zugelegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1816 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1814 Dollar festgesetzt.

Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen das Marktgeschehen bestimmt hatten, dürften zum Wochenausklang auch Inflationsdaten aus der Eurozone größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Vormittag stehen etwa die Zahlen aus Frankreich und Spanien an, bevor jene für Deutschland am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.

Allzu großen Einfluss auf die Geldpolitik erwarten die Ökonomen der Helaba aber nicht. "Inflationssorgen gibt es derzeit nicht und sie sollten auch mit den heutigen Zahlen nicht aufkommen."

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zur Inflation auf Herstellerebene sowie Stimmungsdaten aus der Region Chicago an. Letztere geben einen letzten Hinweis auf den am Montag anstehenden, wichtigen ISM-Industrieindex, so die Helaba-Experten.

spa/rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen