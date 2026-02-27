|
27.02.2026 08:56:00
Devisen (Früh) - Euro etwas höher bei 1,1816 US-Dollar
Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen das Marktgeschehen bestimmt hatten, dürften zum Wochenausklang auch Inflationsdaten aus der Eurozone größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Vormittag stehen etwa die Zahlen aus Frankreich und Spanien an, bevor jene für Deutschland am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.
Allzu großen Einfluss auf die Geldpolitik erwarten die Ökonomen der Helaba aber nicht. "Inflationssorgen gibt es derzeit nicht und sie sollten auch mit den heutigen Zahlen nicht aufkommen."
In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zur Inflation auf Herstellerebene sowie Stimmungsdaten aus der Region Chicago an. Letztere geben einen letzten Hinweis auf den am Montag anstehenden, wichtigen ISM-Industrieindex, so die Helaba-Experten.
