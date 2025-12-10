|
10.12.2025 08:53:00
Devisen (Früh) - Euro etwas höher vor US-Leitzinsentscheidung
Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Es wird allgemein mit einer erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Die Leitzinsspanne würde dann zwischen 3,50 bis 3,75 Prozent liegen.
Allerdings fällt die geldpolitische Entscheidung unter erschwerten Bedingungen. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) von Oktober bis Mitte November konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage am Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA.
"Zu allem Überfluss muss sich die US-Notenbank den politischen Einflussversuchen und dem Druck des Weißen Hauses zu massiven Zinssenkungen erwehren", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Zudem herrscht im geldpolitischen Rat der Fed keine Einigkeit. "Selten war die US-Notenbank so gespalten", heißt es in einem Ausblick der Commerzbank. Das Protokoll der vergangenen Zinssitzung von Ende Oktober und jüngste Kommentare von Fed-Mitgliedern haben diese Uneinigkeit deutlich gemacht.
ste/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.