10.12.2025 08:53:00

Devisen (Früh) - Euro etwas höher vor US-Leitzinsentscheidung

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1639 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Es wird allgemein mit einer erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Die Leitzinsspanne würde dann zwischen 3,50 bis 3,75 Prozent liegen.

Allerdings fällt die geldpolitische Entscheidung unter erschwerten Bedingungen. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) von Oktober bis Mitte November konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage am Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA.

"Zu allem Überfluss muss sich die US-Notenbank den politischen Einflussversuchen und dem Druck des Weißen Hauses zu massiven Zinssenkungen erwehren", heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Zudem herrscht im geldpolitischen Rat der Fed keine Einigkeit. "Selten war die US-Notenbank so gespalten", heißt es in einem Ausblick der Commerzbank. Das Protokoll der vergangenen Zinssitzung von Ende Oktober und jüngste Kommentare von Fed-Mitgliedern haben diese Uneinigkeit deutlich gemacht.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

