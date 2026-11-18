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18.11.2026 08:37:00
Devisen (Früh) - Euro fällt wieder unter 1,10 Euro
Zuletzt fehlte am Devisenmarkt eine klare Richtung. Die etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze vom Oktober stützten den Dollar am Dienstag nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet gesunken.
Die Experten der Landesbank Helaba halten es jedenfalls für verfrüht, auf eine Erholung des Euro zu setzen. Das Indikatorenbild sei getrübt und zu einer deutlich überverkauften und korrekturbedürftigen Marktlage sei es bisher nicht gekommen, schrieben sie in einem Kommentar.
Die Experten der Commerzbank verweisen in ihrer Analyse auf die Zinserwartungen für die USA und die Eurozone. Für die Vereinigten Staaten seien bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist, während die Commerzbank-Volkswirte nur mit zwei Zinsschritten rechnen - genau wie für den Euroraum. Kurzfristig könnte der Euro gegenüber dem US-Dollar gestützt werden, schrieben sie. Im kommenden Jahr dürfte die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar nach ihrer Einschätzung jedoch weiter abwerten.
ste/moe
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