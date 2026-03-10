|
Devisen (Früh) - Euro gewinnt im Frühhandel leicht
Verstärkt wurde diese Erholung durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der ein "sehr zeitnahes" Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt hatte. Allerdings machte Trump keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank
Übergeordnet bleibt der Euro-Kurs mit Risiken behaftet, schreiben die Experten der Helaba. Es zeichne sich eine positive Divergenz ab, bereits jetzt auf eine Gegenbewegung zu setzen, erscheint den Analysten aber noch verfrüht. Ein Test der Unterstützungen bei 1,1469/91 sollte zumindest nicht ausgeschlossen werden. Widerstände zeigen sich an der 200- und an der 100-Tagelinie bei 1,1674/97.
