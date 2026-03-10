Dollarkurs

10.03.2026 09:20:00

Devisen (Früh) - Euro gewinnt im Frühhandel leicht

Der Kurs des Euro hat am Dienstag zum US-Dollar wieder aufgeholt. In der Früh fand sich der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1651 Dollar und lag damit ein wenig höher als am Montagabend (1,1635). Bereits am Montag hatte im Tagesverlauf eine Kurserholung an den meisten Märkten eingesetzt.

Verstärkt wurde diese Erholung durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der ein "sehr zeitnahes" Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt hatte. Allerdings machte Trump keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank

Übergeordnet bleibt der Euro-Kurs mit Risiken behaftet, schreiben die Experten der Helaba. Es zeichne sich eine positive Divergenz ab, bereits jetzt auf eine Gegenbewegung zu setzen, erscheint den Analysten aber noch verfrüht. Ein Test der Unterstützungen bei 1,1469/91 sollte zumindest nicht ausgeschlossen werden. Widerstände zeigen sich an der 200- und an der 100-Tagelinie bei 1,1674/97.

moe/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

