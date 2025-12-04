|
04.12.2025 08:53:00
Devisen (Früh) - Euro gibt etwas nach
Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,1654 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1668 Dollar festgesetzt.
Der Fokus liegt bei den Konjunkturdaten aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die letzten Werte seien unerwartet niedrig ausgefallen. Sie wiesen darauf hin, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiter solide sei. Neue Nahrung für die bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen in den USA dürfte es damit laut Helaba nicht geben. Am Markt wird in der kommenden Woche inzwischen wieder verstärkt mit einer Zinssenkung gerechnet.
spa
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.