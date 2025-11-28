|
Devisen (Früh) - Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
Die Inflation scheint nach Einschätzung von Helaba "derzeit nicht das wichtigste Thema in der Eurozone zu sein. Die Inflationserwartungen sind stabil und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent wurde weitgehend erreicht". Zwar läge die Teuerungsrate im Euroraum zuletzt noch leicht über diesem Zielwert, doch EZB-Chefvolkswirt Lane zeige sich zuversichtlich, dass die Inflation auf Dauer das angestrebte Niveau erreichen werde. "Diese Einschätzung stützt sich unter anderem auf die Erwartung, dass sich die Lohndynamik weiter abschwächt", so Helaba.
Mit Blick auf die anstehenden Novemberzahlen zeichnet sich laut Helaba nur geringer Preisdruck ab. "Wir halten die Konsensschätzung von 2,4 Prozent für realistisch. Vor diesem Hintergrund bleiben die Zinssenkungserwartungen wohl gedämpft", heißt es weiter.
