Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Dollarkurs

1,1654
 USD
0,0011
0,09 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
08.12.2025 09:40:00

Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1650 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Montag im frühen Handel gut behauptet gezeigt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung 1,1650 US-Dollar und damit leicht über dem Niveau vom Freitagabend.

Am Montagvormittag steht in Europa das sentix-Investorenvertrauen im Datenkalender. In der Früh hatten bereits Daten zur deutschen Industrieproduktion positiv überrascht; dies lieferte dem Eurokurs aber nur kurzzeitig Unterstützung.

Der Fokus der Marktakteure ist bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet. Zwar wird am Markt weitgehend von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte ausgegangen, angesichts der erhöhten Inflation und der Uneinigkeit innerhalb der Fed besteht aber erhöhte Unsicherheit über den Zinsverlauf im kommenden Jahr. Folglich dürften die Kommunikation rund um den Zinsentscheid sowie die Fed-Projektionen zu Wachstum, Inflation, Arbeitslosenrate und Leitzinsen genauestens beäugt werden.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen