08.12.2025 09:40:00
Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1650 US-Dollar
Am Montagvormittag steht in Europa das sentix-Investorenvertrauen im Datenkalender. In der Früh hatten bereits Daten zur deutschen Industrieproduktion positiv überrascht; dies lieferte dem Eurokurs aber nur kurzzeitig Unterstützung.
Der Fokus der Marktakteure ist bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet. Zwar wird am Markt weitgehend von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte ausgegangen, angesichts der erhöhten Inflation und der Uneinigkeit innerhalb der Fed besteht aber erhöhte Unsicherheit über den Zinsverlauf im kommenden Jahr. Folglich dürften die Kommunikation rund um den Zinsentscheid sowie die Fed-Projektionen zu Wachstum, Inflation, Arbeitslosenrate und Leitzinsen genauestens beäugt werden.
