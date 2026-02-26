Dollarkurs

1,1810
 USD
0,0011
0,09 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
26.02.2026 08:47:00

Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1813 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1813 Dollar, nach 1,1806 Dollar am Vorabend.

Der Euro konnte laut Helaba-Analysten die jüngste Abwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar stoppen, ein Befreiungsschlag auf der Oberseite sei aber bisher nicht zu konstatieren. Im Zuge der Stabilisierungsbewegung konnte sich der Euro-Dollar-Kurs zwar oberhalb der 55-Tagelinie (1,1774) halten, einen ernsthaften Test der 21-Tagelinie (1,1833) nach oben gab es jedoch nicht.

An den Finanzmärkten ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich geopolitische Themen und auch die US-Zollpolitik weiterhin eine Rolle spielen, schreiben die Helaba-Experten in ihrem Tageskommentar weiter. Das Schlagzeilenrisiko bleibt daher wohl erhöht, hieß es.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen