26.02.2026 08:47:00
Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1813 US-Dollar
Der Eurokurs hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1813 Dollar, nach 1,1806 Dollar am Vorabend.
Der Euro konnte laut Helaba-Analysten die jüngste Abwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar stoppen, ein Befreiungsschlag auf der Oberseite sei aber bisher nicht zu konstatieren. Im Zuge der Stabilisierungsbewegung konnte sich der Euro-Dollar-Kurs zwar oberhalb der 55-Tagelinie (1,1774) halten, einen ernsthaften Test der 21-Tagelinie (1,1833) nach oben gab es jedoch nicht.
An den Finanzmärkten ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich geopolitische Themen und auch die US-Zollpolitik weiterhin eine Rolle spielen, schreiben die Helaba-Experten in ihrem Tageskommentar weiter. Das Schlagzeilenrisiko bleibt daher wohl erhöht, hieß es.
