Dollarkurs

1,2043
 USD
0,0000
0,00 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
27.01.2026 08:32:00

Devisen (Früh) - Euro hält sich nah am Hoch des Jahres 2025

Der Euro hat seine jüngsten Kursgewinne zum US-Dollar am Dienstag in der Früh weitgehend gehalten. Für die Gemeinschaftswährung mussten zuletzt 1,1874 Dollar gezahlt werden und damit nur etwas weniger als am Vorabend. Zum Wochenstart hatte sich der Euro zwischenzeitlich mit knapp über 1,19 Dollar sogar dem Jahreshoch 2025 deutlich genähert.

Die Aufwertung des Euro resultiert aus einer Schwäche des Dollar. Mitte Jänner hatte die Gemeinschaftswährung noch weniger als 1,16 Dollar gekostet, bevor die Eskalation des Grönland-Konflikts durch US-Präsident Donald Trump den Dollar unter Druck brachte. Trump hatte im Zuge seiner Absichten, die Arktisinsel von Dänemark zu übernehmen, insgesamt acht europäischen Ländern mit Zöllen gedroht und auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Woche ruderte Trump dann in beiden Punkten zurück, Entlastung brachte dies für den Dollar aber nicht.

"Mit Blick auf die unberechenbare Politik dieser US-Regierung besteht die Gefahr, dass aus Sicht des Marktes eine Grenze überschritten wird, an der es kein Zurück mehr gibt - ein Kipppunkt", beschrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank zum Wochenstart die Risiken. Ein Thema sei auch ein möglicher Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. "Die Gefahr besteht darin, dass der Markt ein Szenario einpreist, wonach der Dollar unkontrolliert abwertet, und selbst bei einem Zurückrudern der Verantwortlichen die Lage nur schwer beruhigt werden kann. Die Folge wäre eine nachhaltige deutliche Abwertung der US-Währung."

Auch die aktuelle Entwicklung mahne zur Vorsicht, so die Commerzbank-Analystin. So habe Trump den Konflikt rund um Grönland mit seiner Rücknahme der Zollandrohungen gegenüber einigen EU-Staaten eigentlich deeskaliert, doch der Dollar habe darauf nur kurz reagiert. Sollte sich die Beziehung zwischen der US-Regierung und wichtigen westlichen Verbündeten in den Augen des Marktes nicht sichtbar verbessern, könnte die Bewegung eine gefährliche Dynamik annehmen.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen