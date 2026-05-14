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14.05.2026 08:09:00
Devisen (Früh) - Euro hält sich über 1,17 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. In der Früh kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1714 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1715 Dollar festgesetzt.
Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump bei Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zum Auftakt des Besuchs in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.
Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings auch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", sagte er.
spa
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