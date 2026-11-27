Der Eurokurs hat sich am Freitag weiter kaum bewegt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0963 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0975 US-Dollar festgesetzt.

"Mit datenseitigen Impulsen ist heute nicht zu rechnen und so wird sich die Konsolidierung zunächst wohl fortsetzen", schrieben die Experten der Helaba. So hatten auch Preisdaten aus der Eurozone kaum einen sichtbaren Einfluss auf den Devisenhandel.

In Frankreich und Spanien hat sich die Inflation im November überraschend deutlich abgeschwächt. In Frankreich sank die Jahresrate laut erster Schätzung von 3,7 auf 3,2 Prozent, in Spanien von 4,9 auf 4,1 Prozent, jeweils stärker als von Analysten erwartet.

spa/rst

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