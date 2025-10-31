|
31.10.2025 08:48:00
Devisen (Früh) - Euro kaum bewegt bei 1,1563 US-Dollar
Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum mehr zum US-Dollar bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1563 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1550 Dollar festgesetzt.
Auf Wochensicht steuert der Euro gegenüber dem Dollar auf einen Verlust von über einem halben Cent zu. Zuletzt hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Zuge der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch den Dollar gestützt. Powell dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. An den Finanzmärkten war eine solche weitgehend erwartet worden.
Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank bewegte den Euro am Donnerstag hingegen kaum. Sie hielt ihre Leitzinsen wie erwartet stabil und hielt sich auch mit Blick auf den künftigen Zinspfad alle Optionen bei.
spa/lof
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.