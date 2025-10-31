Devisen (Früh) - Euro kaum bewegt bei 1,1563 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum mehr zum US-Dollar bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1563 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1550 Dollar festgesetzt.

Auf Wochensicht steuert der Euro gegenüber dem Dollar auf einen Verlust von über einem halben Cent zu. Zuletzt hatten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Zuge der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch den Dollar gestützt. Powell dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. An den Finanzmärkten war eine solche weitgehend erwartet worden.

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank bewegte den Euro am Donnerstag hingegen kaum. Sie hielt ihre Leitzinsen wie erwartet stabil und hielt sich auch mit Blick auf den künftigen Zinspfad alle Optionen bei.

spa/lof

