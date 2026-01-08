Devisen (Früh) - Euro kaum bewegt bei 1,1681 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung wie bereits am Vorabend bei 1,1681 US-Dollar gehandelt.

Positive Daten aus Deutschland stützten den Euro am Berichtstag zunächst nicht nennenswert. Die Blicke dürften bereits auf den morgen anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung liegen. Davor werden am heutigen Nachmittag noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Die deutsche Industrie hat im November überraschend den dritten Monat in Folge mehr Aufträge erhalten. Die Bestellungen wuchsen um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist der dritte Zuwachs in Folge und das größte Plus seit Dezember 2024. Befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet.

"Endlich mal eine Zahl von der deutschen Konjunktur, an der es nichts zu meckern gibt", sagte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die sei "ein echtes Zeichen für eine mögliche Trendwende der Konjunktur".

