Devisen (Früh) - Euro kaum verändert bei 1,0873 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Montag in der Früh kaum bewegt. Der Euro hielt gegen 9.30 Uhr bei 1,0873 Dollar nach 1,0874 Dollar am Freitagabend. Die EZB hatte ihren Euro-Referenzkurs am Freitag mit 1,0844 Dollar festgelegt.

Zum Wochenanfang ist angesichts des Pfingstfeiertags in vielen Ländern nicht viel Bewegung zu erwarten. Wichtige Wirtschaftsdaten aus der Eurozone oder den USA stehen nicht zur Veröffentlichung im Kalender.

Das bestimmende Thema an den Devisenmärkten dürfte weiter die Frage bleiben, wann die großen Notenbanken mit Zinssenkungen auf das Nachlassen der Inflation reagieren werden. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen US-Notenbanksitzung.

mik

