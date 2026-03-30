|
30.03.2026 09:26:00
Devisen (Früh) - Euro kaum verändert bei 1,1502 US-Dollar
Wegen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs wird mit einem deutlichen Anstieg der Inflation gerechnet. Bereits in der vergangenen Woche war die Inflationsrate in Spanien für März über die Marke von drei Prozent gestiegen.
Umfragewerte haben bereits auf belastende Effekte durch den Iran-Krieg hingewiesen, heißt es in einer Analyse der Helaba. "Mit den Inflationsraten stehen nun die ersten harten Zahlen an, die das Problem verdeutlichen." Die Aufmerksamkeit richtet sich daher nach Einschätzung der Helaba-Experten heute vor allem auf die deutschen Verbraucherpreise.
Unterdessen hat das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, die Spekulation auf eine schnelle Zinserhöhung als verfrüht bezeichnet. "Die Finanzmärkte haben die Situation in den letzten Tagen etwas überinterpretiert", sagte der Präsident der französischen Notenbank in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Stampa". "Die Debatte über festgelegte Termine erscheint mir sehr verfrüht."
mik/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.