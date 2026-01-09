Devisen (Früh) - Euro kaum verändert bei 1,1643 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel leicht im Minus gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1643 US-Dollar gehandelt und damit nur wenig geringer als am Vorabend (1,1651).

Zunächst keinen Auftrieb erhielt der Euro durch positive Produktionsdaten aus Deutschland. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Vortag hatten bereits die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Die Investoren schienen mit ihrer Annahme des Durchschreitens der wirtschaftlichen Talsohle in Deutschland in Teilen Recht zu bekommen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

