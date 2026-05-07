Devisen (Früh) - Euro kaum verändert bei 1,1756 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh nach jüngsten Zuwächsen kaum verändert zum US-Dollar präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1756 Dollar, nach 1,1752 Dollar am Vorabend.

Der Euro profitierte zur Wochenmitte gegenüber dem US-Dollar von der allgemein verbesserten Stimmungslage an den Märkten und hat die Zone um 1,17 hinter sich gelassen. Im Zuge dessen wurde auch die 21-Tagelinie (heute bei 1,1734) überwunden. Insofern hellte sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten die technische Perspektive auf.

Das datenseitige Interesse gilt heute zunächst laut Helaba-Experten dem deutschen Auftragseingang. Seit März hat sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland verschlechtert, was mit dem Iran-Krieg, der Seeblockade und den gestiegenen Energiekosten zu erklären sei. Vor allem die privaten Haushalte leiden darunter, aber auch im Industriesektor macht sich dies allmählich bemerkbar und bei den Auftrags- und Produktionszahlen sollten die Erwartungen nicht zu hochgesteckt werden, hieß es weiter.

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