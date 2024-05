Devisen (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0824 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0820 Euro notiert hatte.

An den internationalen Finanzmärkten stehen heute die US-Verbraucherpreise im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Denn die US-Notenbank zeigte sich zuletzt zögerlich beim Thema Zinssenkungen, auch weil der Disinflationsprozess ins Stocken geraten ist, hieß es weiter von den Experten.

Die monatlichen Zuwächse des Verbraucherpreisindex waren laut Helaba in den vergangenen Monaten zu hoch und wären dauerhaft mit dem Ziel einer Teuerungsrate von rund zwei Prozent nicht in Einklang zu bringen. Auch bei den heutigen April-Daten dürften sich Anstiege im Monatsvergleich zeigen.

