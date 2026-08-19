Devisen (Früh) - Euro legt leicht zu auf 1,1592 Dollar

Der Euro-Kurs hat am Mittwoch etwas zugelegt. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1592 US-Dollar, nach 1,1577 Dollar am späten Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1576 Dollar festgesetzt. Marktbewegende Wirtschaftsdaten aus der Eurozone werden am Dienstag nicht erwartet.

Daten zur Inflation gab es aber in Großbritannien. Die in der Früh veröffentlichten Zahlen zeigten ein deutliches Anziehen des Preisdrucks. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,9 Prozent und liegen damit deutlich über dem Zielwert der Bank of England. Im Vormonat hatte die Jahresrate 2,6 Prozent betragen. Das britsche Pfund legte in einer ersten Reaktion gegen andere Währungen zu.

Wichtige US-Konjunkturdaten werden am Nachmittag nicht erwartet. Mögliche Impulse für den Devisenhandel könnte aber die am Abend anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern. Die sogenannten "Minutes" könnten Aufschluss über die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses der Notenbank liefern, schreiben die Analysten der Helaba.

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