Devisen (Früh) - Euro legt zu auf 1,1200 Dollar

Der Euro hat am Montag im Frühhandel etwas Boden gegen den US-Dollar gut gemacht. Kurz nach 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1200 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag mit 1,1172 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich damit weiter von dem in der Vorwoche markierten Jahrestief bei gut 1,11 Dollar erholen. Die Analysten der Helaba begründen die Euro-Erholung mit einer Verschiebung der Zinserwartungen: Der US-Zinsvorteil dürfte zuletzt gesunken sein, so die Experten.

Impulse für den Devisenhandel könnte jetzt der am Nachmittag anstehende ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA liefern. "Regionale Fed-Umfragen deuten auf eine wenig veränderte Stimmung hin. Da der Index klar im Expansionsbereich liegen dürfte, besteht kein Anlass, den positiven Konjunkturausblick infrage zu stellen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Mit Spannung erwartet wird aber vor allem der Ausgang der US-Kongresswahlen am Dienstag. Sollten die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress nicht verteidigen können, stelle sich die Frage, ob US-Präsident Donald Trump diese Niederlage akzeptieren wird, so die Helaba-Experten. Am Freitag steht dann der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an.

Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren Entscheidungen auch stark an der Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden daher auch Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Entscheidungen erwartet. Nachdem die Fed in der abgelaufenen Woche ihre Leitzinsen unverändert belassen hatte, erwarten viele Anleger nun eine Zinserhöhung bei der nächsten Zinsentscheidung im Dezember.

mik/moe

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