30.10.2025 08:56:00

Devisen (Früh) - Euro leicht erholt bei 1,1621 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht erholt gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1621 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend war sie noch im Zuge von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell unter Druck geraten und kurzzeitig unter die Marke von 1,16 Dollar gefallen.

Powell hatte im Zuge der Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent gesagt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen aufwärtsgerichtet seien und im Dezember eine weitere Zinssenkung zur Stützung des Arbeitsmarktes keinesfalls eine ausgemachte Sache sei. Dabei hatten Anleger genau darauf gehofft.

"Das geldpolitische Entscheidungsgremium der Fed, das FOMC, ist tief gespalten. Das war wohl die wichtigste Botschaft der gestrigen Sitzung und der Pressekonferenz mit Fed Chair Jay Powell," meint Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Einige Mitglieder des Offenmarktausschusses würden eine Fortsetzung der Zinssenkungen befürworten, während andere ein Abwarten für angemessen halten würden.

Am Nachmittag wird die Europäische Zentralbank den Markterwartungen zufolge ihre Leitzinsen nicht verändern. Darüber hinaus stehen mehrere Datenveröffentlichungen in der Eurozone auf der Agenda, darunter vorläufige Verbraucherpreise und Wachstumszahlen für Deutschland und andere Euroländer.

spa/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Letzte Top-Ranking Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

