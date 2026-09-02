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02.09.2026 08:52:00

Devisen (Früh) - Euro mit Abschlägen zum US-Dollar

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken und hat damit an die leichten Verluste vom Vortag angeknüpft. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1578 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1590 Dollar festgesetzt.

"Der Euro befindet sich zum US-Dollar in der Defensive, was mit der erhöhten Risikoaversion im Zuge des eskalierenden Nahost-Konflikts zu erklären ist", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den vergangenen Tagen ist der Iran-Krieg wieder aufgeflammt. Zuletzt haben sich die USA und der Iran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormuz wiederholt gegenseitig angegriffen.

Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend, was die Ölpreise nach oben treibt und die Inflationssorgen und damit verbunden die Spekulation auf eine Zinserhöhung in den USA verstärkt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. "Der Markt dürfte weiterhin von Schlagzeilen rund um die Situation im Nahen Osten getrieben sein", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Am Nachmittag werden wahrscheinlich aber US-Konjunkturdaten stärker in den Blick der Anleger rücken. Auf dem Programm stehen Daten zur Entwicklung der Beschäftigung des privaten Arbeitsvermittlers ADP. Am Freitag wird dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August erwartet.

ste/moe

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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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