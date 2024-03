Devisen (Früh) - Euro mit leichtem Anstieg zum US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas aufgewertet. Die Gemeinschaftswährung stand gegen 8.45 Uhr bei 1,0844 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0837 Dollar gehandelt worden war.

Im Fokus stand in der Früh die sich erneut aufgehellte Verbraucherstimmung in Deutschland. Der GfK-Indikator, der das Konsumklima misst, legt in der Prognose für April zum Vormonat um 1,4 Punkte auf minus 27,4 Zähler zu. Die Sparneigung ist aber immer noch hoch, denn im Vorjahreszeitraum lag sie noch deutlich niedriger. Die Einkommenserwartungen der Verbraucher legten leicht zu auf minus 1,5 Zähler.

"Der Euro hat sich oberhalb der 1,08er Marke gehalten, was zunächst positiv zu werten ist", kommentierten die Experten der Helaba das technische Bild. "Solange er aber unterhalb der Durchschnittslinien notiert, die im Bereich von 1,0836 bis 1,0875 zu finden sind, bleibt das Bild getrübt."

Mit Blick auf den weiteren Tagesverlauf werden in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter bekanntgegeben. Diese hätten im Vormonat mit einem Rückgang in Höhe von 6,2 Prozent enttäuscht, schrieben die Experten der Helaba. Die Indikation für die Durable Goods Orders für den Monat Februar sei aber positiv, denn Boeing melde mehr Bestellungen als im Jänner.

Hinsichtlich der anderen wichtigen Währung gab es zum Euro ebenfalls nur wenig Bewegung. In Osteuropa gaben sowohl die Tschechische Krone als auch der ungarische Forint sowie der polnische Zloty etwas nach. Gegenüber dem fernöstlichen Yen sah sie Gemeinschaftswährung Zuwächse.

sto/mik

