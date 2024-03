Devisen (Früh) - Euro mit leichten Zuwächsen zum Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit leichten Zuwächsen zum US-Dollar gezeigt. Er kostete zuletzt 1,0895 Dollar, nachdem er am Freitagabend noch mit 1,0890 Dollar gehandelt worden war.

Der Fokus richtet sich in dieser Woche auf die Zinssitzung der Federal Reserve, von der sich Expertinnen und Experten zwar keine Senkung erwarten. Allerdings könnte im Zuge des Zinsentscheids Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank gegeben werden. Die Experten der Helaba verwiesen diesbezüglich auf die Leitzinsprojektionen.

Darüber hinaus stehen in dieser Woche wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. So wird in Deutschland das ZEW-Saldo herausgegeben. Auch Einkaufsmanagerindizes und das ifo-Geschäftsklima stehen am Programm.

Mit Blick auf osteuropäische Devisen zeigte sich in der Früh die tschechische Krone schwächer zum Euro. In der Früh veröffentlichte Februar-Produzentenpreise waren im Monatsvergleich mit plus 0,5 Prozent in der Tschechischen Republik stärker gestiegen als erwartet. Auf Jahressicht fiel der Rückgang indes geringer aus als prognostiziert.

