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27.03.2026 09:17:00

Devisen (Früh) - Euro schwächer bei 1,1519 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas nachgegeben. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar, nach 1,1534 Dollar am Vorabend.

Am Devisenmarkt fiel die Reaktion auf die Verlängerung eines Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump zunächst verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank bleibt die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen. Sie werde durch die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung "nur eben verlängert".

Generell sind Inflationssorgen, ausgelöst durch die hohen Preise für Öl und Gas, ein bestimmendes Thema bei den Anlegern. Es gebe die Spekulation auf höhere Zinsen, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Vor diesem Hintergrund stehen Daten zur Inflationserwartung im Fokus, die von der Europäischen Zentralbank im weiteren Verlauf des Tages erwartet werden.

mik/rst

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