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25.11.2026 09:11:00
Devisen (Früh) - Euro sinkt auf 1,0938 US-Dollar
Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit Rückgängen zum US-Dollar präsentiert. Gegen neun Uhr notierte er bei 1,0938 Dollar, nach 1,0967 Dollar am Vorabend. Erneute Kommentare vonseiten der EZB, wonach die Markterwartung steigender Zinsen "angemessen" sei, haben dem Euro gegenüber dem US-Dollar am Vortag noch zu einer Erholung verholfen, nachdem am Montag bei 1,0881 zunächst ein neues Jahrestief markiert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
Im Zuge der jüngsten Erholung kam es aber nicht zu einem ernsthaften Test des Widerstandes bei 1,1010. Erst darüber wäre Potenzial eröffnet bis 1,1105. Das übergeordnete Indikatorenbild deutet jedoch noch immer auf vorhandene Risiken hin. Sollte es zu einem Rutsch unter 1,0874 kommen, wäre Raum eröffnet bis 1,0730, hieß es weiter von den Experten.
ste/moe
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