Devisen (Früh) - Euro sinkt auf 1,1604 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Dienstag im frühen europäischen Handel auf 1,1604 US-Dollar nach 1,1617 zum Handelsschluss am Montag verloren. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte gestern den Referenzkurs auf 1,1596 Dollar fest.

Der Euro hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar stabil präsentieren können, nachdem am Freitag mit einem Anstieg der US-Zinserwartungen zunächst Druck aufgekommen war, ist aber laut den Analysten der Helaba weiterhin im Korrekturmodus. Der Kurs liegt wieder leicht oberhalb der 21-Tagelinie (1,1596). Bei 1,1570 liefert die 100-Tagelinie Unterstützung und bei 1,1564 ist das 38,2 Prozent-Retracement zu finden. Darunter ist bei 1,1512/18 eine weitere Haltezone auszumachen. Widerstände zeigen sich laut den Helaba-Experten bei 1,1634 (200T) und am Hoch bei 1,1711.

Die Ölpreise und anziehende Inflationsraten setzen die Märkte unter Druck, weil beiderseits des Atlantiks die Zinserhöhungserwartungen zunehmen, schreiben die Experten der Helaba weiter.

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