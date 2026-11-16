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16.11.2026 09:01:00
Devisen (Früh) - Euro sinkt auf tiefsten Stand des Jahres
Der Euro bleibt gegenüber dem Dollar aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) in der Defensive. Der Grund seien gestiegene Erwartungen an eine US?Zinserhöhung. Mit dem Erreichen eines neuen Jahrestiefs sei der Abwärtstrend nun bestätigt worden. Seit Ende 2025 gab der Euro im Vergleich zum Euro rund sechs Prozent nach.
An den Finanzmärkten bleibe die Lage angesichts der geopolitischen Entwicklungen herausfordernd. Positive Signale im Iran-Krieg ließen weiter auf sich warten. Öl und Gas blieben daher trotz zwischenzeitlicher Preisrückgänge vergleichsweise teuer. Der Blick richtet sich aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt macht der Empire-State-Index. Dies ist die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA.
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