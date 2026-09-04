|
04.09.2026 08:42:00
Devisen (Früh) - Euro startet behauptet bei 1,1630 US-Dollar
Die Erwartungen bezüglich der kommenden FOMC-Sitzung schwanken noch. Seit der Rede von Fed-Chef Warsh in Jackson Hole setzen Marktteilnehmer zwar mehrheitlich auf eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte, jüngst zurückhaltende Äußerungen des FOMC-Vize Williams und auch von Waller haben aber wieder für einen Dämpfer gesorgt, hieß es in einem Helaba-Kommentar.
Ein entscheidender Punkt für die Notenbanker könnte die Lage am US-Arbeitsmarkt sein. Neben der Preisstabilität hat die Fed das Ziel, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Daher rückt der heute Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht in den Mittelpunkt des Interesses.
Die deutschen Industrieunternehmen haben auch im Juli mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet, wurde bereits in der Früh bekannt. Die Aufträge stiegen im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben revidiert.
ger
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.