Devisen (Früh) - Euro startet bei 1,1201 US-Dollar

Der Euro ist am Dienstag in der Früh moderat gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1201 US-Dollar und lag damit knappe 0,1 Prozent über dem Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1216 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8915 Euro gekostet.

Die Analysten der Helaba sprechen von einem soliden Wochenauftakt. Der Kurs konnte die 21-Tagelinie aber nur phasenweise überwinden und damit ist Raum bis zum 38,2 Prozent-Retracement bei 1,1320 noch nicht nachhaltig eröffnet worden. Ein neues Impulshoch wurde zudem nicht markiert.

Im Blick stehen heute neben wieder steigenden Ölpreisen nach US-Angriffen auf iranische Ziele die Zwischenwahlen in den USA, bei denen die Amerikaner über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington abstimmen. "Sollte der US-Präsident beide Kammern verlieren, hätte US-Präsident Donald Trump kaum noch Handlungsspielraum", merkte Experte Altmann von QC Partners an.

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