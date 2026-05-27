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27.05.2026 08:43:00
Devisen (Früh) - Euro startet bei 1,1640 US-Dollar etwas höher
Der Euro hat am Mittwoch im Frühhandel etwas höher gegen den US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1640 Dollar nach 1,1629 Dollar am Dienstag im Späthandel.
Der Euro kann sich zum US-Dollar stabilisieren, notiert in einer technischen Betrachtung laut Helaba-Analysten aber noch unterhalb der Durchschnittslinien, die heute bei 1,1646 (55 Tage-Line), 1,1681 (200- und 21 Tage), und 1,1697 (100 Tage) zu finden sind.
Impulse für einen Anstieg über die Hürden sehen die Experten für heute nicht und so bleibt der technische Ausblick noch getrübt. Die nächsten Unterstützungen lassen sich für den Euro-Dollar-Kurs bei 1,1576/78, um 1,1500 und bei 1,1411 lokalisieren, hieß es weiter.
ste/ger
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