Devisen (Früh) - Euro startet etwas fester bei 1,1695 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im frühen europäischen Handel etwas fester gegenüber dem US-Dollar tendiert. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,1695 Dollar nach 1,1660 Dollar am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch noch auf 1,1634 Dollar festgesetzt.

Laut Marktbeobachtern lastet die gestrige US-Leitzinssenkung auf dem Greenback. Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 3,50-3,75 Prozent gesenkt. Klare Hinweise dazu hatte es im Vorfeld nicht gegeben, denn die Fed-Vertreter sind sich nicht einig, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Einige stellen das Inflationsrisiko in den Vordergrund, andere machen sich um den Arbeitsmarkt Sorgen. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass wegen des Regierungsstillstands wichtige Datenveröffentlichungen noch auf sich warten lassen, so die Helaba-Experten weiter.

Bei den heutigen Kalendereinträgen ist zunächst die Zinsentscheidung der SNB zu beachten. Mit einer Veränderung des Leitzinses wird nicht gerechnet. Darüber hinaus werden die Akteure auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Blick haben.

