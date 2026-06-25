Devisen (Früh) - Euro startet etwas höher bei 1,1364 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel leicht höher gegen den US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,1364 US-Dollar, nach 1,1352 Dollar am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zur Wochenmitte auf 1,1340 Dollar festgesetzt.

Die Energiepreise haben weiter nachgegeben, obwohl die Straße von Hormuz im Vergleich zur Vorkriegssituation noch immer nicht in vollem Umfang genutzt wird, sondern nur zu einem kleinen Teil. Dennoch trägt der rückläufige Ölpreis zu einer weiteren Entspannung bei den Inflationssorgen und den Zinserwartungen bei, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig richten Marktteilnehmer ihren Blick heute auf Veröffentlichungen in den USA. Neben der zweiten Revision des BIP-Wachstums für das zweite Quartal werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Für Aufmerksamkeit sorgen auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Mit Interesse werden zudem die privaten Konsumausgaben und Einkommen verfolgt. Für die US-Notenbank von besonderer Bedeutung sind die dazugehörigen PCE-Deflatoren, der Kern-Deflator ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, so die Helaba-Experten weiter.

Die Kauflaune in Deutschland bleibt in Zeiten internationaler Krisen und schwacher Konjunktur auf niedrigem Niveau, wurde in der Früh bekannt. Für den Juli prognostizieren die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM nur eine geringfügige Aufwärtsbewegung. Die Einkommenserwartungen, die bereits im vergangenen Monat angestiegen waren, legten erneut leicht zu.

Laut einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforschungsinstitute ist der Indikator für das Konsumklima insgesamt im Juli auf minus 29,2 Punkte gestiegen, von zuvor revidiert minus 29,7 Punkten. Analysten hatten mit einer stärkeren Erholung der Konsumlaune gerechnet und waren im Schnitt von einem Wert von minus 28,0 Punkten ausgegangen.

ger/ste

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