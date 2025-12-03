XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 08:07:00

Devisen (Früh) - Euro startet etwas höher bei 1,1645 US-Dollar

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel weiter gestiegen. Gegen 8.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,1616 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1614 Dollar festgesetzt.

Die Aufmerksamkeit gilt aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wohl vor allem den US-Konjunkturdaten. Beim ADP-Report zum Arbeitsmarkt werde erwartet, dass er ein nur schwaches Beschäftigungswachstum signalisiere. Beim ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister werde von einem Wert oberhalb der Wachstumsschwelle ausgegangen.

Per saldo dürften die US-Daten das Szenario untermauern, dass die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende eher schwach ausfalle, heißt es bei der Helaba im Morgenkommentar. Allerdings sei der Inflationsdruck in den USA noch erhöht. Dies sorge bei der US-Notenbank Fed mit Blick auf mögliche Zinssenkungen für Unbehagen, mahnte die Helaba. Eine ausgemachte Sache sei eine Zinssenkung in diesem Monat damit wohl noch nicht.

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
