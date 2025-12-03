|
Devisen (Früh) - Euro startet etwas höher bei 1,1645 US-Dollar
Die Aufmerksamkeit gilt aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wohl vor allem den US-Konjunkturdaten. Beim ADP-Report zum Arbeitsmarkt werde erwartet, dass er ein nur schwaches Beschäftigungswachstum signalisiere. Beim ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister werde von einem Wert oberhalb der Wachstumsschwelle ausgegangen.
Per saldo dürften die US-Daten das Szenario untermauern, dass die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende eher schwach ausfalle, heißt es bei der Helaba im Morgenkommentar. Allerdings sei der Inflationsdruck in den USA noch erhöht. Dies sorge bei der US-Notenbank Fed mit Blick auf mögliche Zinssenkungen für Unbehagen, mahnte die Helaba. Eine ausgemachte Sache sei eine Zinssenkung in diesem Monat damit wohl noch nicht.
