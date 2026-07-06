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06.07.2026 08:31:00
Devisen (Früh) - Euro startet etwas schwächer bei 1,1424 US-Dollar
Zu Beginn der neuen Woche sind Stimmungsindikatoren im Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich am Nachmittag vor allem in die USA, denn dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Am Vormittag werden in der Eurozone die Ergebnisse der sentix-Umfrage für den laufenden Monat bekanntgegeben.
Bereits in der Früh wurde bekannt, dass der Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai nach dem Rückschlag im April wieder zugelegt hat. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet. Die Aufträge stiegen im Mai im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, wie das deutsche Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Zudem fiel der April-Rückgang aktuellen Daten zufolge nicht so stark aus, wie zunächst angenommen.
ger/moe
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