Devisen (Früh) - Euro startet gut behauptet

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel mit leichten Zugewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1208 Dollar gehandelt, nach 1,1195 US-Dollar am Freitagabend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenschluss auf 1,1193 Dollar festgesetzt.

Die Finanzmärkte stehen angesichts der vielfältigen Krisenherde unter Druck. Mit einer nachhaltigen Beruhigung ist vorerst nicht zu rechnen, auch weil in dieser Woche wichtige Datenveröffentlichungen und Notenbanksitzungen anstehen, die für zusätzliche Bewegung sorgen könnten. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf das ifo Geschäftsklima Deutschland, kommentierten die Helaba-Experten.

Der Markteinfluss sollte im Vorfeld der FOMC-Zinsentscheidung und der EZB-Ratssitzung überschaubar sein, hieß es in dem Helaba-Kommentar weiter. Beide Notenbanken werden die Leitzinsen vermutlich nicht verändern und marktseitig wird nicht damit gerechnet. Ein Schritt im Dezember ist aber jeweils zu einem großen Teil eingepreist.

ger

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