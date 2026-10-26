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26.10.2026 08:35:00
Devisen (Früh) - Euro startet gut behauptet
Die Finanzmärkte stehen angesichts der vielfältigen Krisenherde unter Druck. Mit einer nachhaltigen Beruhigung ist vorerst nicht zu rechnen, auch weil in dieser Woche wichtige Datenveröffentlichungen und Notenbanksitzungen anstehen, die für zusätzliche Bewegung sorgen könnten. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf das ifo Geschäftsklima Deutschland, kommentierten die Helaba-Experten.
Der Markteinfluss sollte im Vorfeld der FOMC-Zinsentscheidung und der EZB-Ratssitzung überschaubar sein, hieß es in dem Helaba-Kommentar weiter. Beide Notenbanken werden die Leitzinsen vermutlich nicht verändern und marktseitig wird nicht damit gerechnet. Ein Schritt im Dezember ist aber jeweils zu einem großen Teil eingepreist.
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