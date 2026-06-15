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15.06.2026 08:09:00

Devisen (Früh) - Euro startet höher bei 1,1615 US-Dollar

Der Euro hat am Montag mit einem Kurssprung auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran reagiert. Im Frühhandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1615 US-Dollar gehandelt und damit klar höher als am Freitagnachmittag, bevor erste Hinweise auf eine mögliche Friedenslösung die Runde gemacht hatten. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1567 Dollar festgesetzt.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Wenige Stunden zuvor hatte in dem Krieg noch eine weitere Eskalation gedroht.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu und die Energiepreise geben weiter nach", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Mit Blick auf den Kalender diese Woche stehen laut Helaba vor allem Stimmungsdaten dies und jenseits des Atlantiks und die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus. "Bei der FOMC-Entscheidung an diesem Mittwoch wird es wohl nicht zu einer geldpolitischen Änderung kommen. Allerdings dürften sich die neuen Leitzinsprojektionen nach oben verschieben", erwarten die Experten.

ger/moe

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