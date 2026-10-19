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19.10.2026 08:43:00
Devisen (Früh) - Euro startet leicht schwächer bei 1,1220 US-Dollar
Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel mit leichten Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1220 Dollar gehandelt, und damit knapp unter dem Niveau vom Freitagabend (1,1233 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1253 Dollar festgesetzt.
In der vergangenen Woche hat der Euro im Verhältnis zum US-Dollar zunächst ein neues Jahrestief markiert, um sich in der Folge leicht zu erholen.
Der Wochenauftakt verläuft datenseitig ruhig, denn relevante Datenveröffentlichungen oder Reden von EZB- und Fed-Vertretern stehen nicht an, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die "blackout period" vor den Zinsentscheidungen der beiden Notenbanken in der kommenden Woche rückt zudem näher, sodass von dieser Seite demnächst keine Impulse mehr erwartet werden können. Ohnehin geht nur ein kleiner Teil der Marktteilnehmer davon aus, dass die Geldpolitiker zügig ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen werden, so die Helaba-Experten weiter.
ger/moe
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