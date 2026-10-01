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01.10.2026 08:23:00
Devisen (Früh) - Euro startet leichter bei 1,1324 US-Dollar
Nach einem Kursrutsch um rund 3 Cent seit Ende August bewegt sich der Eurokurs mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Gemeinschaftswährung kam zuletzt vor allem wegen der Stärke des US-Dollar unter Druck. Der hatte von stark gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten und damit verbundenen Spekulationen auf eine baldige weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed Auftrieb erhalten.
Am Donnerstag richten sich die Blicke auf den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, einem Stimmungsindikator. Besondere Aufmerksamkeit gelte der Beschäftigungskomponente des ISM-Indexes, erklärten die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Tageskommentar. Sie liefere, zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die ebenfalls heute veröffentlicht werden, eine wichtige Indikation für den US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag.
"Bleiben die Erstanträge auf niedrigem Niveau und die ISM-Beschäftigungskomponente robust, würde dies die Einschätzung eines weiterhin soliden Arbeitsmarktumfelds stützen - ein zentraler Faktor für die Perspektive des geldpolitischen Kurses" der US-Notenbank Fed, so die Helaba-Experten.
ger/ste
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.