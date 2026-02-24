Devisen (Früh) - Euro startet leichter bei 1,1776 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Dienstag etwas nachgegeben. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1776 Dollar und damit etwa 0,1 Prozent niedriger als am Montagabend. Der Kurs konnte sich damit laut Experten nicht aus der jüngsten Schwächephase befreien und war nicht in der Lage, die 21-Tagelinie bei 1,1855 zu überwinden.

Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed werden laut der Helaba die Zahlen aber wohl kaum in der Lage sein, nennenswerte Impulse zu setzen. Außerdem stehen heute eine Vielzahl von Fed-Reden an, die mehrheitlich wohl den Tenor wiederholen werden, wonach bei einer Lockerung der Geldpolitik keine Eile geboten ist.

Außerdem halten die US-Zollpolitik und der Konflikt zwischen den USA und Iran die Stimmung unter Spannung. "Die Verunsicherung bei beiden Themen ist hoch und dürfte an den Finanzmärkten auch heute den Ton angeben", schreibt die Helaba in einem Ausblick.

