Dollarkurs

1,1785
 USD
-0,0003
-0,03 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
24.02.2026 09:23:00

Devisen (Früh) - Euro startet leichter bei 1,1776 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Dienstag etwas nachgegeben. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1776 Dollar und damit etwa 0,1 Prozent niedriger als am Montagabend. Der Kurs konnte sich damit laut Experten nicht aus der jüngsten Schwächephase befreien und war nicht in der Lage, die 21-Tagelinie bei 1,1855 zu überwinden.

Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed werden laut der Helaba die Zahlen aber wohl kaum in der Lage sein, nennenswerte Impulse zu setzen. Außerdem stehen heute eine Vielzahl von Fed-Reden an, die mehrheitlich wohl den Tenor wiederholen werden, wonach bei einer Lockerung der Geldpolitik keine Eile geboten ist.

Außerdem halten die US-Zollpolitik und der Konflikt zwischen den USA und Iran die Stimmung unter Spannung. "Die Verunsicherung bei beiden Themen ist hoch und dürfte an den Finanzmärkten auch heute den Ton angeben", schreibt die Helaba in einem Ausblick.

moe/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen