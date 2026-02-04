Devisen (Früh) - Euro startet stabil bei 1,1827 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im Frühhandel kaum bewegt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung mit einem kleinen Plus bei 1,1827 US-Dollar gehandelt nach 1,1817 Dollar am Vorabend. Nach Einschätzung der Dekabank dürften die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten "kaum unmittelbare Marktrelevanz haben".

Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Jänner. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.

"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt.

Am Nachmittag steht in den USA dann der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und die Arbeitsmarktdaten des privaten Jobvermittlers ADP an. Von den ADP-Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf den bald anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

mik/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759