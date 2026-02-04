|
04.02.2026 09:50:00
Devisen (Früh) - Euro startet stabil bei 1,1827 US-Dollar
Im Fokus stehen Inflationsdaten aus der Eurozone für Jänner. Am Markt wird ein Rückgang der Teuerung auf 1,7 Prozent erwartet, nachdem die Inflation im Dezember bei 1,9 Prozent gelegen hatte.
"Für die morgige EZB-Zinsentscheidung ergibt sich daraus aus unserer Sicht jedoch weiterhin kein Handlungsbedarf, denn es wird ohnehin mit vorübergehend sehr niedrigen Inflationsraten zu Jahresbeginn gerechnet", schreiben die Experten der Dekabank. Am Markt wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen am Donnerstag weiter unverändert belässt.
Am Nachmittag steht in den USA dann der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und die Arbeitsmarktdaten des privaten Jobvermittlers ADP an. Von den ADP-Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf den bald anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.
mik/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.