Devisen (Früh) - Euro steigt auf 1,0786 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagseine in der Früh seine jüngste Erholung fortgesetzt. Gegen 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0786 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zur Wochenmitte auf 1,0776 (Dienstag: 1,0743) Dollar festgelegt.

Nachdem der Dollar vergangene Woche als Reaktion auf einen robusten US-Arbeitsmarktbericht an Boden gewonnen hatte, konnte sich der Euro in den vergangenen Tagen wieder etwas erholen. Am heutigen Donnerstagnachmittag könnten die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weitere Impulse liefern. "Es müsste schon zu einem merklichen Anstieg der Erstanträge kommen, um Hinweise auf eine Beschäftigungseintrübung zu bekommen und die Zinssenkungsfantasie wieder zu beflügeln", erklären die Marktbeobachter der Helaba jedoch.

Der Yen geriet indes gegenüber allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, hatte erklärt, dass es keine kontinuierlichen oder schnellen Zinserhöhungen geben werde, selbst wenn die Notenbank beschließen sollte, ihre Negativzinspolitik zu beenden.

spa/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759