|
03.09.2026 08:55:00
Devisen (Früh) - Euro steigt auf 1,1607 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Kurz vor neun Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1607 US-Dollar gehandelt, nach 1,1586 Dollar am Vorabend.
Die gegenseitigen Angriffe im Iran-Konflikt und der damit einhergehende Anstieg der Energiepreise beschäftigen die internationalen Finanzmärkte, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem richtet sich das datenseitige Interesse heute auf die USA. Dort stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der ISM-Index des Dienstleistungssektors zur Veröffentlichung an, hieß es weiter von den Experten.
ste/ger
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.