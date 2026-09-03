Devisen (Früh) - Euro steigt auf 1,1607 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Kurz vor neun Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1607 US-Dollar gehandelt, nach 1,1586 Dollar am Vorabend.

Die gegenseitigen Angriffe im Iran-Konflikt und der damit einhergehende Anstieg der Energiepreise beschäftigen die internationalen Finanzmärkte, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem richtet sich das datenseitige Interesse heute auf die USA. Dort stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der ISM-Index des Dienstleistungssektors zur Veröffentlichung an, hieß es weiter von den Experten.

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