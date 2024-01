Devisen (Früh) - Euro steigt gegen US-Dollar, Yen legt zu

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0076 vom 23.01.2024 muss es im Titel, Untertitel und im dritten Absatz richtig heißen: Der Yen wertete sowohl gegen US-Dollar als auch Euro auf. ---------------------------------------------------------------------

Der Euro hat am Dienstag in der Früh zum US-Dollar etwas aufgewertet. Die Gemeinschaftswährung hielt kurz nach 9 Uhr bei 1,0907 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0884 Dollar gehandelt worden war.

Charttechnisch zeigte sich laut den Experten der Helaba die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar in der Lage, sich gut zu behaupten, und so sei ein nachhaltiger Rutsch unter das 38,2-Prozent-Retracement (1,0875) und in der Folge auch unter die 200-Tagelinie (1,0846) bisher nicht zu konstatieren. "Einen Befreiungsschlag auf der Oberseite gibt es aber ebenso wenig zu vermelden und so bleiben die Risiken präsent", so die Analysten weiter.

Nach der Zinsentscheidung in Japan stand darüber hinaus der japanische Yen im Blick. Dieser wertete sowohl gegen den Greenback als auch dem Euro auf. Die Bank of Japan blieb auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik.

Als Voraussetzung für eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik nannte Notenbankchef Kazuo Ueda eine nachhaltige Annäherung an das Inflationsziel von zwei Prozent, begleitet von einem soliden Lohnwachstum und einem stetigen Anstieg der Dienstleistungspreise. "Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Aussichten erfüllen, ist allmählich weiter gestiegen, auch wenn weiterhin große Unsicherheiten über die künftige Entwicklung bestehen", heißt es in dem Bericht der BoJ.

