Devisen (Früh) - Euro steigt weiter auf 1,1782 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas höher präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1782 US-Dollar, nach 1,1752 US-Dollar am Vorabend und 1,1730 Dollar Montagfrüh. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Montag auf 1,1745 Dollar fest.

Am Nachmittag stehen US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

lof/ste

ISIN EU0009652759