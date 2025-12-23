Dollarkurs

1,1796
 USD
0,0034
0,29 %
USD - EUR
23.12.2025 09:14:00

Devisen (Früh) - Euro steigt weiter auf 1,1782 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas höher präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1782 US-Dollar, nach 1,1752 US-Dollar am Vorabend und 1,1730 Dollar Montagfrüh. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Montag auf 1,1745 Dollar fest.

Am Nachmittag stehen US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

lof/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
