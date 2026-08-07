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07.08.2026 09:51:00
Devisen (Früh) - Euro tritt vor US-Arbeitsmarktdaten auf der Stelle
Dem Handel fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Auch Daten zur deutschen Industrieproduktion riefen keine nennenswerte Reaktion hervor. Die deutschen Unternehmen hatten ihre Produktion im Juni den dritten Monat in Folge gesteigert. Allerdings war der Produktionsanstieg im Mai schwächer ausgefallen als bisher bekannt.
Mit Blick auf den Nahen Osten sind die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz weiterhin ungewiss, wodurch auch die Ölpreise wieder leichten Auftrieb bekamen. Inzwischen steht am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und somit auch das allgemeine Marktgeschehen stark beeinflussen kann.
spa/rst
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