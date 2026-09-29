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29.09.2026 08:14:00
Devisen (Früh) - Euro unbewegt bei 1,1360 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Montag hatte der Euro über den Tag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1360 US-Dollar und damit nur geringfügig niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1378 (Freitag: 1,1403) US-Dollar festgesetzt.
"Nachdem datenseitig sehr verhaltenen Start in die neue Handelswoche werden die Akteure heute auf Stimmungsbarometer achten," schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. In der Eurozone stehe das Industrievertrauen im Rahmen der EU-Kommission durchgeführten Stimmungsumfrage zum Wirtschaftsvertrauen im Fokus, das sich aus dem Industrie-, dem Service und dem Konsumentenvertrauen zusammensetzt. Am Nachmittag wird in den USA dann die Verbraucherstimmung des Conference Board veröffentlicht.
Mit Blick auf den Verlauf des Eurokurses bemerken die Experten, dass es wenig Bewegung gab und deshalb auch die technischen Abwärtsrisiken für den Euro "dominant" blieben.
moe
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