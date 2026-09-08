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08.09.2026 08:47:00
Devisen (Früh) - Euro unbewegt bei 1,1625 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat sich zuletzt kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Dienstagmorgen bei 1,1625 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau des Vortages. In einer ersten Reaktion auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz um 8.00 Uhr notierte der Euro kurzzeitig etwas höher bei 1,1636 US-Dollar, gab die leichten Gewinne aber schneller wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1622 Dollar festgesetzt.
Der Kalender für den heutigen Tag enthält keine marktbewegenden Daten mehr. Nach Einschätzung der Experten der LBBW wartet der Markt auf die anstehende Zinssitzung der EZB. "Die Märkte gehen inzwischen nahezu einhellig davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte nach oben nehmen wird", schreiben die Experten in ihrem Morgenkommentar.
Eine entsprechende Entscheidung der EZB dürfte daher inzwischen mehr oder weniger vollständig an den Finanzmärkten eingepreist sein. "Alles andere wäre eine Überraschung und würde die Märkte irritieren", so die Experten.
moe/ger
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