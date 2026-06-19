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19.06.2026 08:12:00
Devisen (Früh) - Euro verliert weiter zum US-Dollar
Am Markt wird seit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed eine Zinserhöhung im weiteren Verlauf des Jahres erwartet. Dies sorgte beim Dollar seit Mittwoch für Auftrieb, während andere Währungen unter Druck gerieten. Die Fed hatte den Leitzins zwar wie erwartet unverändert belassen, ihre Inflationsprognose aber deutlich erhöht. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh hob zudem die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervor.
Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bereits um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen diesseits des Atlantiks etwas nachgegeben, schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Mit Blick auf die USA hätten sie hingegen etwas zugenommen. Letztlich werde in beiden Währungsräumen mit dem nächsten Schritt im Herbst gerechnet.
spa
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