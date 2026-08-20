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20.08.2026 09:41:00

Devisen (Früh) - Euro verteidigt Vortagesgewinne

Der Eurokurs hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne verteidigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1682 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1605 Dollar festgesetzt.

Am Mittwoch war der Dollar angesichts fallender US-Renditen gegenüber allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Der US-Anleihemarkt reagierte dabei auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Der Schritt signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen hatte Sorgen an den Finanzmärkten ausgelöst.

"Eine strukturelle Lösung wie die Haushaltskonsolidierung erscheint unverzichtbar, um im Rentenmarkt eine nachhaltigere Erholung zu erreichen", schrieb Devisenexperte Chris Turner von der ING. Jedoch sei die Nachricht begrüßt worden, dass die US-Regierung mit Blick auf die langfristigen Zinsen wachsamer sei.

spa/mik

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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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